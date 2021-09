Variante delta já corresponde a 80% das internações por Covid-19 em Botucatu

Cidade ainda possui 107 moradores com sintomas de síndrome gripal

Da Redação

A variante delta da Covid-19 já é predominante nos casos de botucatuenses internados em hospitais para tratamento da doença. Afirmação foi feita pelo secretário municipal de Saúde, André Spadaro, em boletim emitido no sábado, 11 de setembro.

Segundo Spadaro, são 25 pessoas em hospitais, sendo que a maior gama desse contingente refere-se a pessoas acima de 60 anos, constatando-se a mutação do vírus SARS-Cov2. O gestor ainda fez apelo para que botucatuenses nesta faixa etária procurem as Unidades Básicas de Saúde para que recebam a dose adicional da vacina.

“Temos que reforçar a necessidade da terceira dose da vacina em idosos, em função da perda de proteção após seis meses. Principalmente neste momento em que a variante delta é mais transmissível, sendo que os idosos representam 80% de todos os pacientes internados com Covid-19, inclusive os que receberam a vacina contra a enfermidade”, frisou Spadaro.

A ocupação de leitos em terapia intensiva (UTI) estava em 72% no Hospital das Clínicas, com 29 de 40 leitos em uso. A unidade, vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS) recebe pacientes de todo o interior paulista. Já a rede privada está com dois dos vinte leitos ocupados, equivalente a 10% da capacidade.

Botucatu ainda possui 107 moradores com sintomas de síndrome gripal ou mesmo com diagnóstico positivo do novo coronavírus em quarentena domiciliar. Até o momento, a pandemia atingiu 18.198 botucatuenses.