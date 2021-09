Botucatu tem novo surto de Covid-19 em instituições de longa permanência; três mortes são investigadas pelas autoridades

Não houve informação se os idosos já haviam recebido a dose de reforço da vacina contra o novo coronavírus

Da Redação

Novo surto de Covid-19 em institutições de longa permanência foi confirmado pelas autoridades de Botucatu nesta segunda-feira, 13 de setembro, resultando em 33 casos positivos identificados na última semana. Mais três mortes de moradores são investigadas tendo relação a esta epidemia.

A proliferação de casos ocorreu em duas residências que prestam serviço de assistência a idosos, não sendo especificados os nomes, mas seriam de caráter privado. No entanto, os locais são de empresas diferentes, fazendo com que as transmissões ocorressem de forma distinta. A Secretaria da Saúde não informou se tais idosos receberam a terceira dose da vacina contra o coronavírus.

Em uma das residências de longa permanência foram seis funcionários e quinze internos infectados com o novo coronavírus e, na outra instituição, a doença atingiu três colaboradores e mais nove idosos. Informações obtidas pelo Notícias dão conta que duas pessoas oriundas destes locais estão intubadas. As mortes ocorridas, ainda a serem confirmadas de maneira oficial pela Secretaria Municipal de Saúde, seriam em mulheres de 67, 89 e 91 anos, todas no final de semana

Botucatu teve casos de surtos em instituições de longa permanência no primeiro semestre de 2020. Na ocasião seis idosos foram vítimas da Covid-19 em uma instituição privada. Em janeiro, uma residência terapêutica mantida pela Prefeitura registrou surto de covid-19, onde nove pessoas (uma cuidadora e oito internos) tiveram diagnósticos positivos da enfermidade.

No sábado, 11 de setembro, o secretário municipal de Saúde, André Spadaro, afirmou que 80% dos casos de internações em hospitais de Botucatu são de pessoas acima dos 60 anos.

Na atualização mais recente, 25 moradores estavam internados em hospitais com a Covid-19 confirmada, sendo que quinze em terapia intensiva (UTI). Outras 98 ainda encontravam-se em quarentena domiciliar obrigatória.

Conforme o próprio secretário, a variante Delta do vírus SARS-Cov2 já é o predominante entre os casos positivos na Cidade. Devido a presença desta mutação e suas características como ser mais transmissível, há aplicação de dose de reforço da vacina neste público.

No final de semana passado, mais de 6.900 pessoas foram imunizadas novamente, mas o valor ficou aquém dos 12 mil botucatuenses acima de 60 anos que deveriam ter retornado para a aplicação.