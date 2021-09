Botucatu: vacinação da 3ª dose em idosos com 60 anos ou mais continua nos postos de saúde

Nem 50% do público esperado se vacinou no mutirão do final de semana

Da Redação

A Secretaria Municipal de Saúde vacinou no último sábado, 11, 6.963 idosos com 60 anos ou mais, com a 3ª dose (dose de reforço) da vacina contra a Covid-19.

Aqueles que não conseguiram se imunizar no sábado, devem o quanto antes procurar uma das Unidades de Saúde da Cidade e receber a dose da vacina. A vacinação em idosos neste momento é exclusiva para aqueles que tomaram a 2ª dose com a vacina Coronavac há mais de 3 meses e para os que tomaram a 2ª dose com a vacina Astrazeneca há mais de 6 meses.

“Aproximadamente 5 mil idosos não compareceram a vacinação. É importante que todos se imunizem, visto a necessidade de se proteger da variante delta, que já representa 80% das contaminações na Cidade. Os idosos voltaram a compor a maioria da ocupação dos leitos nos hospitais do Município, então é fundamental que todos completem o ciclo vacinal”, afirmou o Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro.

As Unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Os cidadãos deverão comparecer aos locais portando documento de identificação (RG, CNH ou Passaporte), CPF, comprovante de endereço e a carteirinha comprovando o recebimento de duas doses ou da segunda dose em Botucatu, ou o comprovante digital nos aplicativos do Poupatempo ou ConecteSUS.

