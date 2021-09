Boucatu: aposentado sofre sequestro-relâmpago e bandidos obrigam vítima a fazer transferência pelo PIX

Assaltantes colocaram a vítima em um carro de sua propriedade e saíram pela rodovia

Da Redação

Policias de Botucatu atenderam nesta segunda-feira, 13 de setembro, a uma ocorrência de roubo seguido de cárcere privado no condomínio Indaiá, às margens da Rodovia João Hypólito Martins, a Castelinho. A vítima seria um professor aposentado da Unesp.

Segundo informações, quatro homens armados- vindos de um canavial no entorno- invadiram, por volta das 16 horas, uma casa no bairro, que possui portaria e sistema de segurança, e fizeram o homem de refém. Os assaltantes colocaram a vítima em um Fiat Argo, de sua propriedade e saíram pela rodovia. Durante o trajeto obrigaram-no a fazer transferências bancárias diversas por meio do PIX, sistema de pagamento instantâneo.

Após isso, abandonaram a vítima em um canavial nas proximidades de São Manuel e fugiram com o veículo do mesmo. Segundo consta, os próprios assaltantes avisaram a família sobre a localização do homem.

A Polícia Civil pediu o bloqueio das movimentações bancárias e apura o caso. Valores não foram informados, mas estima-se prejuízo aproximado de R$ 15 mil.