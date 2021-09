Sebrae-SP abre inscrições para 10 cursos gratuitos na região de Botucatu

Aulas serão realizadas entre os meses de outubro e novembro

Da Redação

Dez cursos do Sebrae-SP estão com inscrições abertas para a região de Botucatu. São 82 vagas para as capacitações presenciais em Botucatu e mais 170 para as ações online. Todos cursos são gratuitos e fazem parte do Empreenda Rápido, programa em parceria com o Governo de São Paulo. As aulas serão realizadas entre os meses de outubro e novembro.

Dos cinco cursos presenciais, dois são voltados para quem já tem empresa e precisa melhorar a gestão do negócio: Pronto para crescer e Organize seu negócio. Completam a lista: Design de sobrancelhas com retirada de pelos com pinça e correção com henna, Criação e técnicas de montagem de bijuterias e Aromaterapia. As pré-inscrições podem ser feitas no link http://bit.ly/BOTUCATUTECNICO.

Já quem busca uma capacitação online pode se inscrever nos seguintes cursos: Descomplique (para quem tem empresa), Horta orgânica caseira, Urban Jungle: jardinagem para interiores, Conservação de alimentos e Documentação obrigatória na gestão da segurança dos alimentos. Os interessados podem fazer as pré-inscrições no link http://bit.ly/CURSOTECNICOONLINE.

:: Cursos presenciais ::

Pronto para crescer (para quem tem empresa)

Data: 18 a 22 de outubro, das 18h30 às 22h30 (2ª a 6ª)

Vagas: 20

Organize seu negócio (para quem tem empresa)

Data: 25 a 28 de outubro, das 18h30 às 22h30 (2ª a 6ª)

Vagas: 20

Design de sobrancelhas com retirada de pelos com pinça e correção com henna

Data: 1º a 18 de outubro, das 13h30 às 17h 30 (2ª a 6ª)

Vagas: 14

Criação e técnicas de montagem de bijuterias

Data: 1º a 20 de outubro, das 13h30 às 17h 30 (2ª a 6ª)

Vagas: 10

Aromaterapia

Data: 4 a 19 de outubro, das 13h30 às 17h30 (2ª a 6ª)

Vagas: 18

Pré-inscrições: http://bit.ly/BOTUCATUTECNICO

:: Cursos online ::

Descomplique (para quem tem empresa)

Data: 4 a 8 de outubro, das 19h às 21h (2ª a 6ª)

Vagas: 50

Horta orgânica caseira

Data: 13 a 22 de outubro, das 14h às 17h20 (2ª a 6ª)

Vagas: 30

Urban Jungle: jardinagem para interiores

Data: 21 de outubro a 3 de novembro, das 14h às 17h20 (2ª a 6ª)

Vagas: 30

Conservação de alimentos

Data: 4 de outubro a 9 de novembro, das 14h às 17h20 (2ª e 3ª)

Vagas: 30

Documentação obrigatória na gestão da segurança dos alimentos

Data: 7 a 29 de outubro, das 19h às 22h20 (5ª e 6ª)

Vagas: 30

Pré-inscrições: http://bit.ly/CURSOTECNICOONLINE