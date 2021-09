PCdoB de Botucatu realizará conferencia municipal em 25 de setembro

Encontro será ainda virtual por conta da pandemia e que deve definir as novas diretrizes

Da Redação

O diretório de Botucatu do Partido Comunista do Brasil – PC do B se prepara para a sua Conferência Municipal, prevista para o próximo sábado, 25 de setembro. Encontro será ainda virtual por conta da pandemia e que deve definir as novas diretrizes do partido no que diz respeito às ações direcionadas exclusivamente para Botucatu.

A etapa municipal é a primeira das três esferas que serão estudadas e discutidas. Em outubro está programada a Conferência Estadual, que contará com a participação dos filiados botucatuenses e por fim, a Conferência Nacional. O acesso aos interessados que não são filiados ao partido, se dará por meio de uma solicitação antecipada via whatsapp.

Um pouco antes, no dia 20 de setembro, as teses que serão debatidas na Conferência Municipal serão apresentadas pelos professores, Antônio Luíz Caldas e Haroldo Bernardes também por meio de um encontro virtual e aberto à participação de interessados mediante solicitação.

A Conferência Municipal terá a seguinte ordem do dia: Discussão e deliberação sobre os projetos de resolução política apresentados pelo Comitê Central; Discussão e deliberação sobre as propostas de alteração no Estatuto partidário apresentadas pelo Comitê Central; Balanço das atividades de direção, estabelecimento do número de seus integrantes e eleição de dirigentes do Comitê Municipal; Discussão e deliberação acerca do Projeto de Resolução Política Estadual do PC do B nos comitês municipais, do seu projeto político local; Eleição dos delegados (as) à 20º Conferência Estadual do PC do B-SP.

Informações:

– Conferência Municipal do PC do B

Data: 25 de setembro de 2021

Horário: 14 horas

Local: Ambiente virtual – Google Meet

Acesso e Informações: (14) 99652-8337