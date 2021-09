Avaré: avenida Cunha Bueno recebe galerias pluviais em processo de pavimentação

A pavimentação terá início no cruzamento com a Rua Júlio Belucci e vai até a Rua Oswaldo Brito Benedetti



Estão em andamento as obras de pavimentação da Avenida Doutor Antonio Sylvio da Cunha Bueno, em Avaré. A fase atual inclui a implantação de galerias pluviais.

Além de incrementar a infraestrutura urbana, o empreendimento da Prefeitura da Estância Turística de Avaré vai ampliar o acesso aos bairros Brabância, Jurumirim e adjacências. A pavimentação terá início no cruzamento com a Rua Júlio Belucci e vai até a Rua Oswaldo Brito Benedetti, que passa sobre aterro do lago ornamental Bertha Bannwart.

Novo acesso

A melhoria é um convênio com o Ministério do Desenvolvimento Regional. A pavimentação vai ser fundamental para um novo acesso à Rodovia João Mellão (SP-255) que será construído pela CCR SP Vias.

Isso porque o prolongamento da avenida vai receber o pontilhão sobre a pista conectado ao Loteamento Terras de São José. O acesso à estrutura ficará na lateral do novo lago ornamental que está sendo construído pela Prefeitura de Avaré. O novo açude fica ao lado do Bertha Bannwart. O projeto em execução contempla pista de caminhada, quiosques, jardinagem e iluminação em torno do novo e do antigo lago. A terraplanagem foi iniciada há poucas semanas.