Botucatu: morre a 4ª vítima do surto de Covid-19 em instituição de longa permanência

No acumulado de setembro são 14 botucatuenses que perderam a vida por causa da doença

Da Redação

Mais dois óbitos de moradores de Botucatu pela Covid-19 foram registrados neste domingo, 19 de setembro. Informação consta em boletim da Secretaria Municipal da Sáude. Uma das vítimas, inclusive, era de paciente que se encontrava em uma das instituições de longa permanência e que registrou surto da doença, na última semana.

As mortes ocorreram em duas mulheres, na faixa dos 70 anos, internadas no Hospital das Clínicas e na rede privada de saúde. Com isso, o total de fatalidades decorrentes do novo coronavírus chega a 310 em Botucatu desde o início da pandemia. No acumulado de setembro são 14 botucatuenses que perderam a vida por causa da doença.

O surto em instituições de longa permanência foi confirmado pelas autoridades em 13 de setembro. Até o momento, 41 pessoas entre funcionários e internos foram infectados pelo vírus, resultando ainda na morte de quatro idosos.