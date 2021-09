Unesp de Botucatu terá semana especial para debater acessibilidade e inclusão

O evento, em formato online, acontecerá entre os dias 20 e 23 de setembro

O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro, foi criado por iniciativa de movimentos sociais preocupados com a elaboração e execução de políticas públicas voltadas à inclusão das pessoas com deficiência na sociedade de forma igualitária. A data foi escolhida por marcar o início da primavera, estação que caracteriza o renascimento das plantas e carrega toda essa simbologia de renovação e de luta pela vida.

Para marcar a data, a Comissão Local de Acessibilidade e Inclusão da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB/Unesp) organizou a 1ª Semana em comemoração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência.

O evento, em formato online, acontecerá entre os dias 20 e 23 de setembro de 2021. Convidados especiais participarão de lives com objetivo de estimular a reflexão e o debate sobre a importância da luta pela construção de uma sociedade inclusiva, a importância da igualdade de oportunidades, respeito às diferenças e a inclusão de todos no ambiente acadêmico e institucional. As transmissões poderão ser acompanhadas pelo público através da página no Facebook e do canal no Youtube da FMB.

A abertura será feita na segunda-feira (20), às 17 horas, pela Profª. Jacqueline Costa Teixeira Caramori, vice-diretora da FMB/UNESP e presidente da Comissão Local de Acessibilidade e Inclusão. Em seguida, a Profª Vera Lúcia Messias Fialho Capellini, presidente da Comissão Permanente de Inclusão da Unesp, abordará o tema “Unesp acessível e inclusiva”.

Na terça-feira (21) será a vez de conhecer a trajetória de vida de Denivane Alves da Silva, servidor público municipal, tecnólogo em Logística pela Fatec/Botucatu e pós-graduando em Educação Inclusiva e de Gabriel Henrique Lima, Bacharel em Direito pela ITE. Ambos são deficientes visuais e participarão da live “Essa é Minha História”. O bate-papo terá início às 17 horas.

A convidada de quarta-feira (22) é a deputada estadual e secretária de Estado da Pessoa com Deficiência, Célia Leão, que ministrará a palestra “São Paulo: a construção de um estado inclusivo”. A live terá início às 17h30. O encerramento acontecerá na quinta-feira (23), a partir das 17 horas, com um podcast com integrantes da Comissão Local de Acessibilidade e Inclusão que abordarão o tema “Caminhos para Inclusão na FMB”.