Botucatu: motorista de aplicativo é assaltado pelo passageiro

Motorista foi abordado e sob ameaça, teve que entregar celular e as chaves do carro

Da Redação

Um motorista que presta serviço por meio de aplicativos de transporte foi assaltado minutos após iniciar uma viagem na noite deste domingo, 19 de setembro, na região do Recanto Azul, em Botucatu.

Conforme consta em boletim de ocorrência, L.E.G. foi acionado as 23 horas para fazer a corrida por meio de um aplicativo de celular. Ao chegar a Rua Arco Iris, um homem entrou no veículo GM Onix e anunciou o assalto. Sob ameaça, a vítima entregou um celular, R$ 150 e as chaves do carro.

Abandonado no bairro, o motorista acionou a polícia que, com as características do assaltante, bem iniciou ronda pela região e bairros do entorno.

Até o momento o autor do crime não foi localizado, sendo que já foram solicitadas informações do passageiro a plataforma de viagens.