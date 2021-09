Câmara de Botucatu vota símbolo sobre autismo em placas de atendimento prioritário em comércio e serviços

Proposta visa identificar atendimento prioritário da cidade



Da Redação

A sessão ordinária desta segunda-feira (20/09) conta com três projetos em pauta, todos de autoria dos vereadores da Casa. A partir das 19h, o plenário deve debater duas denominações de rua e uma proposta que torna obrigatória a inserção do símbolo mundial da conscientização do Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas placas de atendimento prioritário da cidade.

Confira os projetos:

1) Projeto de Lei nº 46/2021 – de iniciativa do Vereador Lelo Pagani, que denomina de “Maria Cecilia André (Cecilia Peroba)” a Rua IX, localizada no Residencial Mirante da Serra

Discussão e votação únicas com quórum 2/3

2) Projeto de Lei nº 51/2021 – de iniciativa dos Vereadores Palhinha e Alessandra Lucchesi, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção do símbolo mundial da conscientização do Transtorno do Espectro Autista (TEA), nas placas de atendimento prioritário, no âmbito do município de Botucatu

Discussão e votação únicas com quórum de maioria simples

3) Projeto de Lei nº 52/2021 – de iniciativa do Vereador Sargento Laudo, que denomina de “José Martins Filho” a “Rua VI” localizada no Loteamento Residencial Mirante da Serra

Discussão e votação únicas com quórum 2/3