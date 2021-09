Programa Senac Gratuidade aceita inscrições para cursos técnicos a distância

Entre as opções disponíveis há vagas para Turismo, Marketing e Gestão

Da Agência Educa Mais Brasil

Com foco em capacitações nas áreas de Turismo, Marketing, Economia, Gestão, Meio Ambiente, Vendas e Segurança, o Programa Senac de Gratuidade (PSG), do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), está com inscrições abertas para cursos livres e técnicos gratuitos e 100% a distância.

O PSG tem como foco pessoas com renda familiar mensal per capita que não ultrapasse 2 salários-mínimos. O preenchimento das vagas obedecerá aos critérios de classificação estabelecidos por cada estado, até completar a quantidade de vagas disponíveis em cada curso. As inscrições podem ser feitas através do endereço https://ead.senac.br/gratuito.

Antes de efetuar a inscrição, o Senac pede que o candidato tome conhecimento das informações disponíveis na guia “Pré-requisitos” de cada curso e certificar-se de que atende a todos os critérios exigidos.

A seleção dos candidatos será realizada considerando os seguintes critérios:

a) seleção por estado; b) seleção para o curso oferecido, conforme disponibilidade de vagas; c) classificação obtida pela ordem de inscrição no curso pelo candidato; d) comprovação do atendimento da documentação exigida para a matrícula.

O cronograma com as datas de início dos cursos será apresentado na guia “Sobre o Curso” de cada programação.

Para ter direito ao certificado de conclusão, os participantes precisam ter um aproveitamento igual ou superior a 70% na avaliação final dos cursos.