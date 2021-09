São Manuel divulga 100 novas vagas de trabalho para esta semana

Vagas podem ser preenchidas a qualquer momento

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São Manuel divulgou 100 novas oportunidades de emprego disponíveis no município. Lembrando que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento.

Para se candidatar às vagas ou participar das entrevistas, candidato (a) deve levar currículo no PAT junto com o RG e CPF, na Rua Epitácio Pessoa, nº 1.100, Centro.

AUXILIAR DE COZINHA / RESTAURANTE MADERO (50 VAGAS – MASCULINO E FEMININO): EXIGE ENSINO MÉDIO COMPLETO OU CURSANDO E IDADE ENTRE 18 A 27 ANOS. NÃO PRECISA DE EXPERIÊNCIA. SALÁRIO INICIAL DE R$ 1.195,00.

ATENDENTE DE RESTAURANTE / RESTAURANTE MADERO (50 VAGAS – MASCULINO E FEMININO): EXIGE ENSINO MÉDIO COMPLETO OU CURSANDO E IDADE ENTRE 18 A 27 ANOS. NÃO PRECISA DE EXPERIÊNCIA. SALÁRIO INICIAL DE R$ 1.195,00.

– Para as vagas de AUXILIAR DE COZINHA / RESTAURANTE MADERO, os candidatos podem ser do sexo masculino ou feminino, não precisa de experiência, devem ter ensino médio completo ou cursando, idade entre 18 a 27 anos e disponibilidade para morar fora, pois a empresa oferece moradia, alimentação no local de trabalho, plano de saúde e odontológico opcional e seguro de vida. O treinamento é remunerado e será realizado em Curitiba-PR. As vagas ficarão abertas até o dia 22/09 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos. A entrevista será dia 23/09, às 10h, no PAT de São Manuel.

– Para as vagas de ATENDENTE DE RESTAURANTE / RESTAURANTE MADERO, os candidatos podem ser do sexo masculino ou feminino, não precisa de experiência, devem ter ensino médio completo ou cursando, idade entre 18 a 27 anos e disponibilidade para morar fora, pois a empresa oferece moradia, alimentação no local de trabalho, plano de saúde e odontológico opcional e seguro de vida. O treinamento é remunerado e será realizado em Curitiba-PR. As vagas ficarão abertas até o dia 22/09 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos. A entrevista será dia 23/09, às 10h, no PAT de São Manuel.