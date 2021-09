Cine Araújo decide fechar cinema do Boulevard

Cinema foi inaugurado em 2016 com promessa de ser o mais moderno da região

Da Redação

A Cinematográfica Araújo encerrou as atividades de seu cinema instalado no Boulevard Cidade, em Botucatu, após cinco anos de atividades.

A informação foi confirmada extraoficialmente pela empresa- criada e sediada em Botucatu desde 1926-, que deverá se pronunciar ainda no decorrer do dia. Materiais e móveis do Hall de recepção ao público começam a ser desmontados no complexo. Nem mesmo há a menção a unidade botucatuense no site oficial da Cine Araújo.

No entanto, um dos motivos principais seria o impacto direto da pandemia de Covid-19, as restrições de públicos e a queda de receitas, o que teria levado a empresa a reorganizar custos. O cinema de Botucatu, foi um dos escolhidos para esta reengenharia.

Em 2014 o então Cine Nelli, um dos últimos cinemas de rua do Brasil, foi fechado pela empresa, que iniciara na oportunidade os investimentos para a viabilização do novo empreendimento.

Inaugurado em 7 de julho de 2016, o complexo oferecia 3 salas de exibição, sendo duas convencionais com capacidade para 280 pessoas e uma terceira, mais compacta com 80 lugares.

Botucatu passa a contar, agora, apenas com as cinco salas de exibição disponíveis no shopping center, às margens da Rodovia João Hypólito Martins, a Castelinho.