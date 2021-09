Guilherme Boulos, pré-candidato do PSOL ao governo paulista, estará em Botucatu na próxima semana

Visita a Botucatu integra ações de conversas com diretórios do interior

Da Redação

O pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), Guilherme Boulos, estará em Botucatu na próxima terça-feira, 28 de setembro. Visita foi confirmada pelo diretório municipal da legenda, sendo que o político fará encontro com apoiadores na Praça Coronel Moura (Paratodos) a partir das 16 horas.

Expectativa é que o político promova coversas para solidificar sua pré-candidatura pela legenda e a visita a Botucatu integra ações de conversas com diretórios do interior. O nome do psolista já foi confirmado pelo congresso do partido, realizado em 12 de setembro.

Professor universitário, Guilherme Boulos ainda é membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). O político tem sido o principal nome da legenda de esquerda nas últimas eleições. Em 2018 concorreu à presidência da República, obtendo 617 122 votos (0,58%), estando em décimo lugar no primeiro turno. Sua militância junto às bases populares garantiram ascensão no espectro do chamado campo progressista.

Candidatou-se à Prefeitura de São Paulo, em 2020, tendo recebido 1.080.736 votos, 20% dos votos válidos no primeiro turno. Com isso avaçou na disputa, perdendo para o então prefeito Bruno Covas (PSDB). Na oportunidade, Boulos obteve 2 168 109 votos.

Na mais recente pesquisa de intenção de votos promovida pelo Datafolha, Boulos aparece com 11% do eleitorado, atrás de Geraldo Alckmin (26%), Fernando Haddad (17%) e Márcio França (15%).