Iniciativa de voluntários aborda prevenção ao suicídio em Botucatu

Da Redação

A parceria entre o Pronto Socorro Adulto (PSA) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) e o Instituto Cuida, permitiu a realização de uma iniciativa cujo objetivo foi a prevenção ao suicídio.

A ação consistiu em uma palestra sobre o tema alusivo ao Setembro Amarelo, ministrada pela psicóloga e voluntária do Instituto, Jéssica Carrara. A explicação é intercalada com músicas tocadas ao vivo e o repertório é formado por canções atuais, com melodias alegres e mensagens reflexivas que valorizam a vida.

Esta palestra tem sido levada para várias instituições da cidade de Botucatu com objetivo de proporcionar reflexões sobre a prevenção ao suicídio. “Muitas pessoas em nossa cidade sofrem caladas sem saber onde buscar ajuda em situações de sofrimento emocional e desesperança”, lembra a fundadora do Instituto CUIDA e médica do HCFMB, Dra. Júlia Coelho.

O grupo de voluntários do Instituto se apresentará ainda este mês, no 26 na Fundação Casa e no Serviço de Atenção e Referência em Álcool e Drogas (SARAD), respectivamente.