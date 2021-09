Semasa oferta minicurso sobre educação; inscrições vão até amanhã (22)

Formação oferece certificado de oito horas

Da Agência Educa Mais Brasil

Educação de qualidade é tema do próximo minicurso organizado pelo Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André (Semasa). A temática é o quarto objetivo estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU). O pocket curso é gratuito e on-line, com carga horária de oito horas e emissão de certificado. As inscrições podem ser realizadas até amanhã (22), através do site do Semasa.

O início da turma será na próxima quinta-feira (23) com atividades sobre o panorama da educação brasileira, os desafios e como podemos assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, promovendo oportunidades de aprendizagem para todos.

Os minicursos do Semasa integram o Programa Sensibilizando Olhares, Compartilhando Saberes, que é voltado a pessoas com interesse nas questões ambientais. Além disso, as atividades fazem parte da Escola de Ouro Andreense, iniciativa da Prefeitura de Santo André para promover cursos gratuitos de qualificação.

Sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs)

Estabelecidos pela ONU, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável têm o intuito de abordar práticas a serem adotadas pelos países membros para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima, e garantir que todas as pessoas possam viver em paz e prosperidade.

Na meta de número quatro da ODs o Brasil se compromete a, até 2030, garantir que todos completem o ensino fundamental e ensino médio na idade adequada, assegurando a oferta gratuita na rede pública e com resultados de aprendizagem satisfatórios e relevantes; que os jovens e adultos estejam alfabetizados, adquirindo conhecimentos básicos em leitura, escrita e matemática; e que os alunos tenham habilidades e conhecimentos necessários para promover o desenvolvimento sustentável, dentre outros.