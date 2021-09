Após demissão de 270 funcionários, Caio inaugura centro técnico na Grande SP

Centro Técnico Caio Busscar conta com uma estrutura de 24 mil m²

A Caio, focada na produção de ônibus urbanos, e a Busscar, na produção de ônibus para o segmento rodoviário, fretamento e turismo, iniciarão os trabalhos no novo Centro Técnico ainda em 2021. Instalado na Via Dutra, em Guarulhos, o espaço está localizado em uma região privilegiada e estratégica, na qual estão também várias fábricas, pontos comerciais, além de ser rota de passagem para outros estados brasileiros.

O projeto foi concebido para proporcionar uma experiência marcante de atendimento aos clientes da Grande São Paulo e cidades de até 100 km de distância. “O local foi planejado para otimizar a assistência técnica e o fornecimento de peças de reposição. Agilizar esses processos demonstra nossa preocupação e respeito com o cliente e suas operações, para que o atendimento às necessidades seja realizado no prazo e com excelência”, detalha Diego Teixeira, gerente de Novos Negócios.

O Centro Técnico Caio Busscar conta com uma estrutura de 24 mil m2, que abrange dois prédios com finalidades distintas. O prédio administrativo terá um lounge confortável para recepção, showroom de poltronas e revestimentos e um moderno Centro de Treinamento, específico para colaboradores das operadoras de ônibus. O segundo prédio é destinado a serviços de pós-vendas e assistência técnica (durante a garantia ou não) como reforma de carrocerias (estrutura, funilaria, pintura e elétrica) e vendas de peças de reposição, com um estoque organizado a partir de estudos e pesquisas com os clientes, para atendimento imediato às demandas.

Para Paulo Ruas, diretor comercial do Grupo, “o Centro Técnico Caio Busscar é um empreendimento que demonstra o quanto o relacionamento é um valor importante para o Grupo, desde o início da compra até os serviços prestados após a entrega dos produtos. Nossos clientes são nossa razão de ser”.

Sobre a Caio

Com dois parques fabris, sede na cidade de Botucatu e filial na Barra Bonita, ambas no interior paulista, a Caio possui capacidade produtiva de 50 carrocerias ao dia, nas duas unidades.

Conta com equipes de representação de vendas em todo o Brasil e no exterior e escritório central na cidade de São Paulo. Oferece equipe de assistência técnica e facilidades na aquisição e troca de peças de reposição.

Sobre a Busscar

Há 75 anos a marca Busscar desenvolve produtos de excelência em qualidade, produzidos com tecnologia de ponta e design atemporal para os mercados nacional e internacional.

Em junho de 2017, após 5 anos inativa, a marca e os ativos produtivos da Busscar foram adquiridos por novos investidores, passando a integrar o Grupo Caio Induscar.

Em maio de 2018, após atualização da estrutura e dos processos produtivos, surgiu uma nova Busscar, agora gerida pela CARBUSS – Indústria Catarinense de Carrocerias LTDA. Os produtos da marca, que atendem ao mercado de rodoviários, fretamento e turismo, são produzidos no parque fabril de Joinville.

