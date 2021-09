Biblioteca municipal retomará atendimento presencial a partir desta quinta (23)

A Biblioteca Emílio Peduti, por meio da Secretaria de Cultura, retornará com suas atividades presenciais de forma parcial a parir do próximo dia 23/09, das 8h as 17h no Espaço Cultural.

Por medida de segurança e para evitar aglomerações, não será possível o uso das salas de estudo e permanência na biblioteca, sendo possível agendar empréstimo ou atendimento presencial através do telefone (14) 3811-1475 ou pelo e-mail bibliotecaemiliopeduti@yahoo.com.br . O acesso será exclusivamente pela Av. General Telles, 1738, pelo portão da biblioteca.

As Bibliotecas Ramais I (Cohab) e II (Vila dos Lavradores), já retornaram com as atividades, seguindo o mesmo formato da central. Sem acesso ao público no interior do espaço.

Para evitar a contaminação pelos livros que o público devolve, a garantia de desinfecção de um livro é o seu isolamento. Não é possível aplicar nenhum tipo de produto ou solução nesses materiais, isso pode ocasionar danos irreversíveis para a obra. Assim, a biblioteca adotará o fechamento dos acervos e o isolamento das obras que serão devolvidas por um prazo mínimo de 7 dias. Além disso, para manuseio das obras, as equipes utilizarão sempre máscara, protetor facial e luvas, seguindo os protocolos de segurança.

O acervo e demais salas de pesquisa irão continuar fechados nesta primeira fase de retomada. Serão reabertos ao público de forma parcial e gradativa, a partir da análise dos fatores que impactam esses espaços e serviços, visando o devido cuidado para garantir a segurança e saúde de todos.