Latam anuncia que voltará a operar voos no aeroporto de Bauru

Voos devem fazer conexão com o aeroporto de Guarulhos

Da Redação

A empresa aérea Latam enviou ofício para a Prefeitura de Bauru confirmando a retomada de voos no Aeroporto Moussa Tobias a partir do ano que vem.

A Latam deve retomar os voos a partir do primeiro trimestre, operando a rota entre Bauru e o Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo.

O Aeroporto de Guarulhos é o maior e mais movimentado do País, com voos para todas as regiões do Brasil e diversos destinos internacionais.

No documento enviado para a prefeita Suéllen Rosim e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, Charlles Rodrigo, a empresa aérea destacou a perspectiva de retomada econômica do País no ano que vem, e a posição estratégica de Bauru e região, com a presença de indústrias de diversos segmentos, e da força de Bauru nas áreas de educação e saúde, o que possibilitará a retomada dos voos.

Os dias da semana e horários dos voos, assim como a venda de passagens e valores, serão divulgados posteriormente pela empresa aérea.