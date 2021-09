Botucatu: fugitivo de presídio é preso após dirigir embriagado e bater o carro

Homem dirigia um Fusca pelas ruas do Centro aparentando embriaguez

Da Redação

Um homem com passagens por roubo e fuga de presídio foi preso na manhã desta quinta-feira, 23 de setembro, no Centro de Botucatu, após dirigir embriagado e colidir o veículo.

Fato foi atendido pela Guarda Civil Municipal (GCM) após solicitação de moradores que informaram que um homem conduzia um Volkswagen Fusca pelas ruas do Centro, aparentando embriaguez.

Em determinado momento, na Rua João Miguel Rafael, houve a colisão contra um Chevrolet Corsa, que estava estacionado. Com a viatura no local, o condutor do Fusca foi abordado, tendo solicitada a documentação de habilitação e do veículo. Foi constatado nível alterado do mesmo provocado pelo álcool.

Encaminhado a Delegacia de Polícia, o homem passou por exame etílico, constatado nível acima do permitido em lei. Teve prisão decretada e fiança de R$ 2 mil, não sendo paga.

No sistema constava passagens por roubo e também fuga de presídio, sendo procurado pela Justiça. O acusado foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Itatinga.