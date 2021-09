Botucatu sedia a 20ª edição do Campeonato Cordeiro Paulista

Torneio é uma referência no estímulo aos produtores comerciais de ovinos

Teve início na quarta-feira, dia 22 de setembro, no Setor de Forragicultura da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Unesp, câmpus de Botucatu, na Fazenda Experimental Lageado, a vigésima edição do Campeonato Cordeiro Paulista (CCP).

O evento, organizado pela Associação Paulista de Criadores de Ovinos (Aspaco) há 20 anos, tem como objetivo conhecer a performance das diferentes raças de ovinos no desempenho de engorda em confinamento e na avaliação posterior de suas carcaças, além de promover o consumo de carne de cordeiro e demais aspectos da cadeia produtiva. O torneio é uma referência no estímulo aos produtores comerciais de ovinos.

Na atual edição, a segunda realizada na FMVZ/Unesp, estão participando aproximadamente uma centena de animais, inscritos por 18 criadores. Os animais ficam no mesmo ambiente, recebendo a mesma alimentação e são abatidos em menos de 60 dias. “Os animais são pesados periodicamente para a verificação de seu desempenho e no final eles são abatidos para uma avaliação do ganho de peso e da qualidade da carcaça. No final, teremos o criador que teve o melhor desempenho em peso e o melhor desempenho em carcaça”, explica o professor Paulo Roberto de Lima Meirelles, do Departamento de Melhoramento e Nutrição Animal da FMVZ. “Isso serve como um estímulo para que os criadores de ovinos passem a melhorar o seu rebanho a cada ano, pois ser vencedor do Campeonato Cordeiro Paulista é um diferencial para sua produção”.

O zootecnista Francisco Manoel Fernandes, presidente da Aspaco, conta que o CCP surgiu com o objetivo de mostrar qual era o melhor sistema de produção para o estado de São Paulo e também para que cada criador avaliasse o melhoramento genético e o manejo adotado. “Hoje, o CCP serve para que o criador que está iniciando na atividade tenha esses dados para utilizar na implantação do seu projeto, com as diretrizes que, segundo a Associação e os pesquisadores da área, configuram o melhor sistema para o Estado de São Paulo. Para o criador que usualmente participa do evento, é uma maneira de avaliar o desempenho de sua criação. Enfim, são informações que quem cria ou pretende criar cordeiros precisa ter”.

Fernandes também ressalta que o CCP é importante para divulgar diversos aspectos da atividade. “Os dados gerados pelo CCP ficam disponíveis no site da Aspaco e são utilizados pelas universidades, alunos e pesquisadores têm acesso, o que é muito significativo para nós. A parceria com a Unesp também nos traz uma credibilidade importante para um evento com essas características. Conseguimos alinhar o conhecimento teórico com um sistema de produção que nós, ao longo de vinte anos, temos a convicção que é o melhor. Várias marcas que estão no mercado seguem o padrão que conseguimos atingir por meio do CCP”.

Para a FMVZ

Além de sediar o evento, a FMVZ fica responsável pelo manejo sanitário e nutricional dos animais. É uma oportunidade única para alunos de graduação e pós-graduação. “O Campeonato permite que a Faculdade estreite seu contato com os produtores. Para nós, é interessante, inclusive por que a extensão vai tendo cada vez mais força no contexto universitário, por conta das diretrizes do MEC que exigem ações de extensão mais intensas”, comenta o professor Meirelles. “Os alunos, por sua vez, têm a oportunidade de colaborar no evento, colocando em prática o que eles aprendem em sala de aula. Há, portanto, benefícios para a Aspaco, para a FMVZ e para o ovinocultor”.

Nesta edição do CCP são dois pós-graduandos e cinco alunos de graduação estagiários trabalhando, equipe reduzida em razão dos cuidados com a pandemia. “Nós podemos visualizar como funciona esse sistema de produção e ter acesso aos produtores, aos diferentes manejos até o abate. Isso auxilia a preparar graduandos e pós-graduandos para responder às demandas dos produtores e da comunidade em geral”, afirma Juliana da Silva Barros, doutoranda em Zootecnia pela FMVZ. E confirmando as palavras do professor Meirelles. “É uma oportunidade importante para que possamos colocar em prática o que estudamos ao longo dos nossos anos de formação”.