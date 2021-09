Inscrições para o Projeto Guri 2021, em Botucatu, seguem até esta sexta-feira, 24

Para participar, não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumentos ou realizar testes seletivos

Da Redação

As inscrições para novos alunos e alunas do Projeto Guri seguem até esta sexta-feira, 24, de forma online, para o polo de Botucatu. Para participar, não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumentos ou realizar testes seletivos. São 06 cursos gratuitos de música (viola clássica, violino, cello, contrabaixo, iniciação musical e canto coral), oferecidos no contraturno escolar, para crianças, adolescentes e jovens de 6 a 18 anos incompletos.

Para fazer a inscrição, o responsável deve acessar o link no site do Projeto Guri, e preencher o formulário a partir de qualquer plataforma (celular, tablet, computador, etc). Os formulários preenchidos nos meses de junho e agosto continuam valendo até o dia 24 de setembro.

O preenchimento e envio do formulário de inscrição não garantem a matrícula. Essa dependerá da quantidade de vagas disponíveis no curso escolhido e a ordem de inscrição. Caso haja a vaga, o candidato receberá da coordenação do polo, posteriormente, um e-mail de boas-vindas com o número de matrícula e senha de acesso ao Portal do Aluno. No Portal, o aluno deverá anexar os documentos solicitados e preencher o questionário social.

O Projeto Guri em Botucatu fica na Casa da Juventude, na Rua Benjamin Constant, 161, Vila Jahu. O telefone para contato é o (14) 3811-1496.