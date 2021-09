Sabesp conclui restauração das margens do Córrego Paraíso, em São Manuel

As obras começaram em abril deste ano, com investimento de R$ 937 mil

Da Redação

A Sabesp concluiu recentemente as obras de contenção das margens do Córrego Paraíso, localizado em São Manuel. Os objetivos da obra são controlar o volume de água depositado no córrego e facilitar a retenção de água no local.

Afetado devido às fortes chuvas de fevereiro de 2020 (que também atingiu Botucatu, município limítrofe), o Córrego Paraíso sofreu intenso processo de erosão e teve suas margens rompidas. Assim, o grande volume de água pluvial danificou o Emissário de Esgoto Tratado e o talude próximo à Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) de São Manuel, que fica localizada ao lado do córrego.

Para a manutenção da área afetada, a Sabesp executou o levantamento topográfico da área e elaborou todo o projeto de contenção para que o empreendimento fosse realizado. As obras começaram em abril deste ano, com investimento de R$ 937 mil.

A solução encontrada foi a instalação de gabiões (estrutura para evitar a erosão) do tipo caixa (maiores, para a parte hídrica) e colchão (menores, para a contenção erosiva) por uma extensão de 200 metros, em ambos os lados do córrego. Além dos gabiões colocados, também foi feita a reconstrução de 70 metros de emissários finais de esgoto, o reaterro com talude compactado e a urbanização da área.