Escola de programação oferta curso gratuito de tecnologia com possibilidade de contratação

Melhores participantes poderão trabalhar na área de tecnologia do banco Itaú

Da Agência Educa Mais Brasil

Interessados em aprender mais sobre Tecnologia da Informação (TI) têm essa sexta-feira (24) para se inscrever no 1º Bootcamp Externo Itaú Dados, programa de capacitação on-line e gratuito realizado pelo Itaú em parceria com escola de programação Let’s Code. Ao final da capacitação, o participante tem a chance integrar a equipe de tecnologia do banco.

Para participar é necessário ter mais de 18 anos, algum conhecimento em tecnologia e não ser colaborador do Itaú. Ao todo serão 480 horas de formação, dividas em 8 horas de aulas por dia com especialistas durante o período de 12 semanas. As inscrições podem ser realizadas pelo site do programa. O início das aulas está previsto para o dia 18 de novembro.

O programa visa conseguir atrair profissionais de diferentes perfis e regiões do Brasil sem exigir uma formação específica.Segundo os organizadores, serão escolhidos os 30 melhores perfis com foco em diversidade. Ao longo do bootcamp, os alunos serão avaliados a partir de critérios como engajamento (presença e entrega de projetos), além de autonomia e interações com os demais colegas durante o período de curso.

Já o processo seletivo em si será realizado em três fases. A primeira é composta por prova de lógica, lógica da programação e apresentação pessoal com vídeo de até 3 minutos. Na segunda etapa, haverá dinâmica em grupo com os especialistas do Itaú e Let’s Code. E, por fim, curso síncrono de lógica da programação para avaliar os candidatos na prática.