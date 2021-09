Alunos de escolas públicas são maioria entre os ingressantes da Unesp pelo quinto ano seguido

Primeira fase será realizada em 14 e 15 de novembro

Da Redação

Com 54,8% de matriculados vindos de escolas públicas, o Vestibular 2021 da Universidade Estadual Paulista (Unesp) foi o quinto seguido da instituição com maioria de calouros vindos do ensino médio público. Desde o Vestibular 2017, quando o índice de oriundos da escola pública foi de 52,6%, a Unesp registra maioria destes candidatos entre os matriculados nas 24 cidades onde há cursos disponíveis.

Em função da pandemia, a prova da segunda fase do Vestibular 2021 foi aplicada em 8 de maio deste ano e as matrículas foram realizadas de 27 de maio a 30 de junho em dez chamadas, além das convocações posteriores da relação adicional.

A Unesp implantou em 2014, ano em que 40,7% dos matriculados da Unesp eram egressos de escolas públicas, o Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP), com mínimo de 15% das vagas por curso naquele ano. O índice subiu pra 25% em 2015, 35% em 2016, 45% em 2017 e chegou ao máximo em 2018, com 50% das vagas reservadas para candidatos do ensino público.

O Vestibular 2022 da Unesp está com inscrições abertas, pelo site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), para 7.690 vagas em 24 cidades e oferece redução de 75% aos cerca de 400 mil alunos matriculados no último ano do ensino médio da rede pública estadual paulista (Secretaria da Educação/SP e Centro Paula Souza). Estes candidatos pagarão taxa de R$ 45 e se inscreverão no mesmo período dos pagantes de taxa integral (R$ 180), até 7 de outubro.

O prazo para os pedidos de isenção e redução de 50% da taxa foi encerrado com mais de 14 mil cadastros. O resultado dos requerimentos será divulgado segunda-feira, 27 de setembro, nas páginas da Unesp (vestibular.unesp.br) e da Vunesp.

O Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP) destina 50% das vagas de cada curso de graduação da Unesp para alunos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública, sendo que 35% das vagas desse sistema são destinadas aos candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas.

O calendário da Unesp prevê provas em 35 cidades, sendo 31 no Estado de São Paulo. A primeira fase será realizada em 14 e 15 de novembro (primeiro dia, domingo, para candidatos de cursos da área de biológicas e segundo dia reservado a vestibulandos das carreiras de exatas e humanidades, além dos treineiros). A segunda fase será aplicada em 19 de dezembro (domingo) para todos os cursos. O resultado final será divulgado em 27 de janeiro de 2022.

Os cursos da Unesp são oferecidos nas seguintes cidades: Araçatuba (140 vagas), Araraquara (855), Assis (405), Bauru (1.085), Botucatu (600), Dracena (80), Franca (410), Guaratinguetá (310), Ilha Solteira (470), Itapeva (80), Jaboticabal (280), Marília (475), Ourinhos (90), Presidente Prudente (640), Registro (80), Rio Claro (485), Rosana (80), São João da Boa Vista (80), São José do Rio Preto (460), São José dos Campos (120), São Paulo (185), São Vicente (80), Sorocaba (80) e Tupã (120).