Cinema do Boulevard é completamente desmontado poucos dias após anúncio do encerramento das atividades

Estrutura foi removida do complexo e os seis funcionários demitidos

Texto e Fotos: Flávio Fogueral

Nesta semana os botucatuenses foram surpreendidos com o anúncio do encerramento das atividades do cinema instalado no Boulevard Cidade.

Inaugurado em 2016, a unidade da Cinematográfica Araújo não resistiu à crise provocada pela Covid-19. Complexo oferecia 3 salas de exibição, sendo duas convencionais com capacidade para 280 pessoas e uma terceira, mais compacta com 80 lugares. Com o encerramento, todos os 6 funcionários foram demitidos.

Nesta sexta-feira, 24 de setembro, telas, poltronas e sistema de som já haviam sido retirados e parte da estrutura do Hall de entrada já estavam desmontados. No quadro de cartaz, alguns filmes lançados antes da pandemia e um único lançamento, Os Eternos, filme da Marvel Studios, que seria exibido a partir de 5 de novembro.

A Cinematográfica Araújo, fundada em 1926 e sediada, ironicamente em Botucatu, inclusive já retirou o cinema local de seu site. A empresa foi gestora por décadas do Cine Nelli, um dos últimos exibidores de rua do país. Agora, Botucatu tem cinco salas de cinema, em um shopping instalado às margens da Rodovia João Hypólito Martins, a Castelinho.

