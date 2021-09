Traficantes param para beber cerveja e são presos com 250 quilos de maconha

Trio vinha do Paraná e faria a entrega da carga na cidade de São Paulo

Da Redação

Na tarde de sexta-feira, 24 de setembro, a equipe da Polícia Rodoviária efetuou a prisão de três pessoas pelo crime de tráfico, em Pardinho. Também foram apreendidos 250 quilos de maconha escondidos em um porta-malas.

Boletim de Ocorrência aponta que policiais realizavam patrulhamento por alguns dos desvios feitos por motoristas na região de Pardinho da Rodovia Castello Branco (SP 280).

Ao circular pela área urbana de Pardinho, os agentes notaram um Chevrolet Prisma, com placas de Terra Roxa, Paraná, estacionado no Terminal Rodoviário. Situação levantou a suspeita, sendo que houve apuração da documentação do veículo.

Enquanto isso, policiais verificaram que o carro estava trancado, mas havia forte odor de maconha vindo do interior. Ocorreu uma busca por pessoas que seriam desconhecidas dos moradores, sendo encontrados um casal e outro homem em uma panificadora nas proximidades da rodoviária.

Ambos estavam bebendo cerveja no momento da abordagem, sendo que com um dos homens estavam as chaves do carro. Houve vistoria do carro e, dentro do porta-malas, mais de 50 tijolos de maconha totalizando 250 quilos da droga.

O condutor do Prisma alegou que pegou o veículo no Paraná e que iria entregar a carga em São Paulo, sendo que o casal fazia a varredura das Rodovias para identificar bloqueios policiais e apontar rotas de desvio.

Os três foram detidos e estão à disposição da Justiça.