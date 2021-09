Cultura retoma inscrições para vagas remanescentes em Curso de Teatro

As inscrições deverão ser feitas no auditório da Pinacoteca Fórum das Artes

Da Redação

A Secretaria Municipal de Cultura informa que na próxima segunda-feira, 27, retomará o processo de inscrição para o Curso de Teatro, até o preenchimento das vagas remanescentes. Restam 15 vagas (mais 10 suplentes). As inscrições deverão ser feitas no auditório da Pinacoteca Fórum das Artes, das 09 às 14 horas.

As aulas ocorrerão majoritariamente no piso superior do Teatro Municipal “Camillo Fernandez Dinucci”, e também em uma escola privada de ensino técnico, com duração de um ano. As vagas são para o curso no período noturno (de segunda à sexta feira, das 19 às 22h30).

Não é necessário ter experiência na área para ingressar neste curso. A especialização abre uma porta para as pessoas que sonham em se desenvolver na carreira e ingressar no Mercado Cultural como atores ou em outras companhias e produções artísticas, já que após o término, o aluno poderá solicitar o registro profissional (antigo DRT).

Abaixo, os requisitos para a realização da inscrição e matrícula (ambas pessoalmente, não serão aceitas solicitações via correios):

– Ter 16 anos ou mais;

– Estar cursando no mínimo o 2º ano do ensino médio;

– Ter renda familiar per capita de até dois salários mínimos (por pessoa);

– Não estar sendo atendido por bolsa no Senac;

– Não ter desistido de curso com bolsa no Senac nos últimos 2 anos;

– A ficha deverá ser preenchida no local;

– Cópia simples do CPF e RG do inscrito;

– Cópia simples do CPF e RG do responsável pelo inscrito (no caso de menores de idade);

Para efetuar a matrícula, no Senac Botucatu, após a inscrição, é necessário:

– Comprovante de residência;

– Cópia do Histórico Escolar ou declaração da escola de que está cursando o 2º ano do ensino médio ou o concluiu;

– Caso seja menor de idade, estar acompanhado por pais ou responsáveis.

O curso tem início previsto para 13 de outubro, e finalização prevista para 23 de novembro de 2022.

Mais informações:

Pinacoteca Fórum das Artes

Rua General Telles,1040 – Centro

Telefone: (14) 3811-1470

Senac Botucatu

Rua Dr. Rafael Sampaio, 85 – Boa Vista.

Telefone: (14) 3112-1150