Dois egressos de Botucatu vencem prêmio “A Unesp que dá certo”

Prêmio reconhece a atuação de egressos dos que se destacaram pelo impacto científico, econômico e/ou social

Da Redação

Dois egressos de programas de pós-graduação da Unesp, em Botucatu, estão entre os vencedores do Prêmio “A Unesp que dá certo”, criado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PROPG) da Unesp.

O Prêmio tem o objetivo de reconhecer a atuação de egressos dos programas de Pós-graduação da Unesp que se destacaram pelo impacto científico, econômico e/ou social na sociedade, seja em nível local como regional, nacional e internacional.

Dentre os dez vencedores, selecionados nas grandes áreas do conhecimento, titulados a partir de 2011, que mais se destacaram quanto aos impactos científicos, econômicos ou sociais nos diferentes segmentos da sociedade, estão André Antonio Cutolo, egresso do Programa de Pós-Graduação em Animais Selvagens da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ), e Deivid Lopes Machado, egresso do Programa de Pós-Graduação em Ciência Florestal da Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA).

André Cutolo também é graduado em Medicina Veterinária pela FMVZ/Unesp e defendeu seu mestrado em 2019. A dissertação tem o título de “Anticorpos para Leptospira spp. Em mamíferos silvestres do município de Monte Mor, estado de São Paulo”, desenvolvida sob orientação do professor Carlos Roberto Teixeira. Atualmente, Cutolo trabalha no Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Merial Saúde Animal. Além da área de Pesquisa e Desenvolvimento para a indústria farmacêutica veterinária, tem experiência em Controle de Zoonoses e Vetores, Parasitologia, com ênfase em entomologia e epidemiologia de leishmanioses atuando principalmente nos seguintes temas: pesquisa clínica veterinária, parasitologia, entomologia, leishmaniose visceral canina e zoonoses infecto-parasitárias.

Deivid Lopes Machado defendeu sua tese de doutorado em março de 2016, na linha de pesquisa “Conservação de Recursos Naturais”. Sua tese é intitulada “Aporte de serapilheira, fauna edáfica e matéria orgânica do solo em diferentes sistemas de restauração florestal” e foi desenvolvida sob a orientação da professora Vera Lex Engel. Machado também realizou o pós-doutorado na FCA/Unesp, de 2016 a 2018. Em março de 2018, tornou-se Professor Adjunto da Universidade Federal de Goiás, atual Universidade Federal de Jataí, nas áreas de Ecologia e Restauração Florestal.

A lista dos vencedores do Prêmio “A Unesp que dá certo” está disponível no site da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PROPG) da Unesp.