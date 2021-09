Empresários do Polo Cuesta podem se inscrever para Encontro de Networking do turismo

Podem participar MEIs, ME e Empresas de Pequeno Porte (EPP)

Da Redação

Empresas ligadas ao turismo da região já podem se inscrever gratuitamente para participar no próximo dia 26 de outubro, na Pinacoteca Fórum das Artes, em Botucatu, do Encontro de Networking do Programa de Desenvolvimento do Turismo Regional, promovido pelo Sebrae-SP, Instituto Jatobás e consórcio turístico do Polo Cuesta.

Para participar, basta o interessado preencher um formulário de inscrição on-line, com nome e principais informações de sua atividade. O link para o formulário pode ser encontrado no site do Polo Cuesta [polocuesta.com.br] ou nas redes sociais do consórcio.

O encontro, que será presencial, terá a finalidade de gerar oportunidades de negócios entre as empresas do trade de turismo da região do Pólo Cuesta, que reúne nove cidades: Anhembi, Avaré, Bofete, Botucatu, Itatinga, Paranapanema, Pardinho, Pratânia e São Manuel.

Podem participar Microempreendedores Individuais (MEIs), Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) nos seguintes segmentos: agências e operadoras de viagem; meios de hospedagem; transportadoras turísticas; empresas de eventos; atrativos turísticos; artesãos; propriedades rurais com potencial turístico; guias de turismo; serviços de alimentação e cervejaria artesanal.

Desde julho, o programa tem promovido capacitações para que os empresários possam implementar novos processos; melhorar qualidade dos produtos e serviços; reduzir os custos; aumentar o faturamento e produtividade do seu negócio. Além disso, os participantes têm recebido consultorias individuais.