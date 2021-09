Manifestantes fazem ato contra Guilherme Boulos na Câmara de Botucatu

Boulos cumprirá agenda na Cidade e fará ato com apoiadores

Da Redação

Um grupo de manifestantes ocupou o plenário da Câmara Municipal de Botucatu na noite desta segunda-feira, 27 de setembro, em protesto contra a visita do ex-candidato a presidente Guilherme Boulos.

A reivindicação é para que o presidente da Casa, Rodrigo Rodrigues, não receba o político de esquerda na sede da Câmara Municipal. Boulos estará em Botucatu nesta terça-feira, 28, onde cumpre agenda com partidários e visitará a Unesp e um assentamento de sem-tetos.

Boulos é pré-candidato do PSOL ao governo do Estado e, as 16 horas, terá encontro com apoiadores e populares na Praça do Paratodos.

Um abaixo-assinado organizado pelo grupo “Cidadãos Botucatuenses de Direita”, com mais de 500 assinaturas pede que o presidente do Legislativo decline da recepção ao psolista.