Serviço de Infectologia de Botucatu celebra 17 anos com plantio de árvore

Ação contou com a participação de dirigentes e funcionários da Fundação e do SAEI-DAM

Da Redação

Para celebrar os 17 anos do Serviço de Ambulatórios Especializados de Infectologia Domingos Alves Meira (SAEI-DAM), unidade pertencente à Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp), no dia 10 de setembro foi realizado o plantio de um ipê no próprio Serviço. A ação contou com a participação de dirigentes e funcionários da Fundação e do SAEI-DAM.

O SAEI-DAM já traz no seu contexto histórico a simbologia do sol, como gerador de energia e vida, e a árvore como perpetuador de espécies, na representatividade dos mosaicos em sua fachada.

“O plantio do Ipê foi pensado como um reforço a essa simbologia, sendo a árvore símbolo do Brasil (ipê amarelo), representando as cores da bandeira, bem como resistência”, explica a terapeuta ocupacional do Serviço, Rejane Marques.

Sobre o SAEI-DAM

O SAEI-DAM consolida-se como Centro de Referência nível IV do Estado de São Paulo no atendimento a pessoas que vivem com HIV / Aids, com hepatites B e C, com outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) que se expõem ao HIV e vírus das hepatites B e C, ou seja com risco biológico de contágio por esses agentes, além de pessoas vítimas de acidentes por animais peçonhentos.