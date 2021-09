Polícia flagra mais de 100 quilos de maconha durante operação na Castello Branco

Carro, com placas de Terra Roxa (PR) tinha a droga escondida no interior e porta-malas

Da Redação

A Polícia Militar Rodoviária realizou na tarde desta terça-feira, 28 de setembro, a apreensão de 108 quilos de maconha que estavam escondidos no interior de um carro que trafegava pela Rodovia Castello Branco (SP 280), em Itatinga. O condutor de 35 anos foi preso.

Consta em boletim que durante abordagem verificaram que um Volkswagen Gol, com placas de Terra Roxa (PR) estava com os vidros com película acima do permitido. Foi determinado que o motorista parasse o carro e, durante a averiguação, foram encontrados 168 tijolos de maconha, totalizando 108,700 quilos, no interior e porta-malas.

O motorista teve a prisão decretada e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Itatinga.