Rede de lojas de utilidades abrirá unidade em Botucatu e anuncia seleção de funcionários

Da Redação

A rede de lojas Leleka Hipper prepara a inauguração de sua sétima unidade em Botucatu para meados de outubro e já iniciou a seleção de funcionários.

As vagas são para Caixa e Auxiliar do comércio. Interessados (as) podem se candidatar por dois modos: envio pelo e-mail lelekahipper.botucatu@gmail. com ou mesmo na futura loja, na Rua Amando de Barros, 1433. As entrevistas com potenciais funcionários já ocorrem.