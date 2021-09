Sesi de Botucatu abre inscrições para aulas gratuitas de judô

As vagas são limitadas, não havendo garantia das mesmas

O Sesi Botucatu, em parceria com a Prefeitura de Botucatu através da Secretaria Municipal de Esportes, está com inscrições abertas para novas turmas do Programa Atleta do Futuro (PAF) Judô. Crianças de 6 a 12 anos de toda a comunidade podem se inscrever na modalidade, cujas aulas são gratuitas.

Há vagas para turmas com aulas realizadas no Ginásio Municipal de Esportes (Rua Maria Joana Félix Diniz, 1585, Jardim Ipyranga), no campo do Inca (Rua Marília, 664, Vila Antartica) e na unidade do Sesi Botucatu (Rua Dr. Celso Cariola, 60, Conj, Hab. Eng. Francisco Blasi).

As vagas estão disponíveis para os seguintes dias, horários e faixas etárias:

Local das aulas Horário Dias Faixa Etária

Ginásio Mun. Esportes 8h30 às 9h30 2ª e 4ª 6 a 8 anos

Ginásio Mun. Esportes 9h30 às 10h30 2ª e 4ª 9 a 10 anos

Ginásio Mun. Esportes 10h30 às 11h30 2ª e 4ª 11 a 12 anos

Campo do Inca 9h30 às 10h30 3ª e 5ª 9 a 10 anos

Campo do Inca 10h30 às 11h30 3ª e 5ª 6 a 8 anos

Sesi Botucatu 13h30 às 14h30 2ª e 4ª 6 a 8 anos

Sesi Botucatu 13h30 às 14h30 3ª e 5ª 6 a 8 anos

Sesi Botucatu 14h30 às 15h30 2ª e 4ª 9 a 10 anos

Sesi Botucatu 14h30 às 15h30 3ª e 5ª 9 a 10 anos

Sesi Botucatu 15h30 às 16h30 2ª e 4ª 11 a 12 anos

Sesi Botucatu 15h30 às 16h30 3ª e 5ª 11 a 12 anos

Os interessados em efetuar as matrículas para as turmas com aulas no Ginásio Municipal de Esportes ou no campo do Inca deverão contatar diretamente o professor responsável pelas aulas portando os seguintes documentos: foto 3×4, comprovante de residência e RG e CPF da criança/jovem e do responsável.

Já para as inscrições para as turmas com aulas no Sesi Botucatu, os interessados devem realizar o agendamento prévio para atendimento em https://bit.ly/3CCfulp e comparecer, na data e horário escolhidos, portando os seguintes documentos: foto 3×4, comprovante de residência e RG e CPF da criança/jovem e do responsável.

O Sesi Botucatu ressalta que, em razão dos protocolos sanitários de combate ao coronavírus estabelecidos pelo Plano SP e decreto municipal, as vagas são limitadas, não havendo garantia das mesmas sob nenhuma hipótese (o simples agendamento de atendimento também não garante a inscrição).