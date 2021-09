Bairros de Botucatu serão os destinos de caravana cultural da Cia Beira Serra

Além dos espetáculos haverá a realização de Oficinas de Circo com crianças, a partir de 6 anos, e adolescentes

Da Redação

Rubião Júnior, Vitoriana, Marajoara e Monte Mor são as comunidades de Botucatu que irão receber a mostra Território Beira Serra, durante os fins de semana de outubro. A mostra contará com apresentações gratuitas de quatro espetáculos do repertório da Cia. Beira Serra. O Território Beira Serra é realizado através do edital ProAC 49/2021, com recursos da Lei Aldir Blanc

Historicamente as instituições e equipamentos culturais, como bibliotecas, museus e teatros, ficam localizadas no centro das cidades e afastados de muitos bairros que comportam parte significativa dos cidadãos, dos trabalhadores e da juventude. A proposta do Território Beira Serra busca atingir o público morador de cada uma das comunidades, relativamente afastadas da região central e, talvez, com menor acesso aos meios e produções culturais. “Com essa ação cultural nós buscamos ampliar nossa rede de afetos em nossa própria cidade. Descentralizar nossa atuação em Botucatu e mostrar aos munícipes que nosso grupo e nossa arte existem”, comenta Fernando Vasques, ator e membro fundador da Beira Serra.

Cada bairro irá receber os seguintes espetáculos: “Acorda Januário”, “Circo da Cuesta”, “Grão: Circo da Terra”, e “Café com Arco”. Rubião Junior será o primeiro local a receber a mostra, na Escola João Queiroz Marques. Lá as apresentações acontecem no fim de semana dos dias 01, 02 e 03. Em seguida, Vitoriana recebe a Cia na Escola Raymundo Cintra, nos dias 08, 09 e 10. No Marajoara, a Beira Serra se apresentará na sede da Associação Pérola Negra, nos fins de semana dos dias 15, 16 e 17. Encerrando a mostra, no Monte Mor as apresentações acontecerão na sede do programa Adolescer, nos dias 22, 23 e 24. Confira ao final deste texto a Agenda completa.

Além dos espetáculos, outra ação fundamental do Território Beira Serra será a realização de Oficinas de Circo com crianças, a partir de 6 anos, e adolescentes. “Queremos aproximar as crianças e jovens para o fazer artístico, através das habilidades circenses, apresentando os diversos aspectos dessa arte”, finaliza Fernando Vasques.

Agenda de apresentações Território Beira Serra

Rubião Junior

Local: Escola João Queiroz Marques – Rua Jairo Zucari, S/N

Sexta, 01/10 – às 19h30 – “Acorda, Januário”

Sábado, 02/10 – às 19h30 – “Circo da Cuesta”

Domingo, 03/10 – às 16h – “Grão: Circo da Terra”

Domingo, 03/10 – às 19h30 – “Café com Arco”

Vitoriana

Escola Raymundo Cintra – R. Turma Seis, S/N

Sexta, 08/10 – às 19h30 – “Acorda, Januário”

Sábado, 09/10 – às 19h30 – “Circo da Cuesta”

Domingo, 10/10 – às 16h – “Grão: Circo da Terra”

Domingo, 10/10 – às 19h30 – “Café com Arco”

Marajoara

Local: Associação Pérola Negra – R. Francisco Witzler Filho, 965 :

Sexta, 15/10 – às 19h30 – “Acorda, Januário”

Sábado, 16/10 – às 19h30 – “Circo da Cuesta”

Domingo, 17/10 – às 16h – “Grão: Circo da Terra”

Domingo, 17/10 – às 19h30 – “Café com Arco”

Monte Mor

Adolescer – Rua Hermes Fonseca, 542 (Antigo Piec)

Sexta, 22/10 – às 19h30 – “Acorda, Januário”

Sábado, 23/10 – às 19h30 – “Circo da Cuesta”

Domingo, 24/10 – às 16h – “Grão: Circo da Terra”

Domingo, 24/10 – às 19h30 – “Café com Arco”