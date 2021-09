Botucatuense é aprovado com nota máxima no exame da OAB

Willian é servidor público estadual do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Da Redação

Formado em Direito pela Instituição Toledo de Ensino de Botucatu em dezembro de 2020, Willian José Pereira Guerra tirou nota máxima (10) no 32º Exame de Ordem da OAB.

Dedicação e concentração. Estes foram os fatores responsáveis por sua aprovação, segundo Willian. “Também o fato de trabalhar no Poder Judiciário me ajudou muito, não só na prova, mas também no decorrer da faculdade. No mais, foi manter a calma e aproveitar o tempo da prova”, enumera.

Ainda segundo o iteano, a ITE teve participação fundamental em seu sucesso: “Tive acesso a professores que são altamente qualificados e experientes”, grifa.

Prática

Para os alunos que estão estudando ou irão estudar para as provas da OAB, a primeira dica de Willian é a leitura de cadernos/materiais de estudo que foram feitos durante a faculdade, possibilitando a revisitação das temáticas, em especial as disciplinas que são base do curso e contam com maior número de questões na prova. “Isso para a primeira fase”, ensina.

Já para a segunda fase, ele acredita ser imprescindível a feitura das peças dos laboratórios de prática (à mão). “Um bom livro de prática jurídica, com teoria, peças e questões, também ajuda muito quando não se tiver a oportunidade de trabalhar e/ou estagiar na área no decorrer da faculdade”, opina.

Sobre

Atualmente, Willian é servidor público estadual do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, lotado na Comarca de Itatinga. É escrevente técnico judiciário (atualmente ocupa cargo de confiança).