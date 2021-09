Estação da Sabesp é alvo de furto e equipamentos são danificados em Vitoriana

Área foi danificada e Reservatório transbordaram devido a problemas técnicos

Da Redação

A Estação Elevatória de Água da Sabesp localizada no Distrito de Vitoriana foi alvo de ação de furto e consequentes danos ao fornecimento de água. O fato ocorreu na madrugada desta quarta-feira, 29 de setembro.

Desconhecidos cortaram a cerca de proteção, arrombaram portar e entraram no local que controla a pressão e o fluxo no fornecimento de água para moradores do Distrito e de áreas como o Rio Bonito e Alvorada da Barra.

Diversos fios e cabos do painel de controle foram arrancados, o que prejudicou o controle da pressão de água, o que fez com que os reservatórios transbordassem.

Equipe da Sabesp esteve no local ainda na manhã e trabalham para recuperar a fiação. Por meio de nota, a empresa ressalta que o abastecimento de água não foi afetado pelos danos nos equipamentos.

Confira a nota da empresa:

A Sabesp informa que foram registradas ações de vandalismo na madrugada desta quarta-feira (29), com furto de cabos e fios no painel de comando da Estação Elevatória de Água Tratada, no Centro de Reservação do Rio Bonito e, também, no Poço 4 em Vitoriana, em Botucatu.

Equipes da Sabesp já estão trabalhando nos locais para solucionar a situação e restaurar a energia o mais breve possível.

A Companhia esclarece, ainda, que as ocorrências não afetaram o abastecimento, que está normal no distrito do Rio Bonito e Vitoriana.

A Sabesp pede a colaboração da população na notificação dessas ocorrências e reforça que qualquer morador pode relatar casos suspeitos na Central de Atendimento 0800 055 0195.