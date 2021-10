Mais um fóssil de dinossauro é encontrado em rodovia da região

Em uma análise preliminar, acredita-se tratar-se do fêmur de um dinossauro do período Cretáceo, conhecido como período final da “Era dos Dinossauros”

Da Redação

Um fêmur de dinossauro foi encontrado nas obras de duplicação da SP-333, Rodovia Rachid Rayes, na região de Marília, interior de São Paulo. A relíquia é o segundo achado arqueológico nas obras na rodovia em quatro meses e é considerado mais um importante testemunho das espécies que habitaram a região no período Cretáceo, há mais de 65 milhões de anos.

O fêmur foi encontrado na sexta-feira, 24 de setembro, a 5 metros de profundidade, durante escavações de um talude às margens da pista, na altura do quilômetro 341. Conforme previsto no Programa de Monitoramento e Acompanhamento Paleontológico, foram acionados os técnicos de engenharia e de meio ambiente da Entrevias Concessionária de Rodovias, responsável pela obra e concessão do trecho rodoviário, e uma geóloga, que acompanharam o resgate do osso. A retirada do fóssil levou cerca da 1 hora e as obras seguiram normalmente.

Extração

A extração do fóssil intacto foi assumida por paleontólogos da empresa A Lasca e do Museu de Paleontologia de Marília. Como o fóssil se desprendeu do talude facilmente colado a um bloco de arenito, a paleontóloga Domingas Maria da Conceição usou apenas um martelo e uma talhadeira para diminuir o tamanho do bloco e recolher a peça.

Na segunda-feira, 27, o achado foi encaminhado para o Museu de Paleontologia de Marília, onde será limpo. Em uma análise preliminar, acredita-se tratar-se do fêmur de um dinossauro do período Cretáceo, conhecido como período final da “Era dos Dinossauros”, ocorrida há pelo menos 65 milhões de anos. A espécie de dinossauro ainda foi identificada.

Tiranossauro

Em maio deste ano, também na SP-333, o fêmur de um titanossauro foi encontrado na divisa entre Marília e Júlio Mesquita nas obras de duplicação. O osso está no Museu de Paleontologia de Marília. Em 2009, no km 303 da SP-333, na mesma região, paleontólogos encontraram 70% do esqueleto de outro titanossauro. Os fragmentos, mais de 50 peças, encontram-se na Universidade de Brasília (UnB).