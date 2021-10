Anhembi terá eleições suplementares para prefeito neste domingo (3)

Município tem cerca de 5 mil eleitores, estando aptos a votar

Da Redação

Os eleitores de Anhembi voltam às urnas no dia 3 de outubro para eleger suas ou seus representantes na Prefeitura. Concorrem ao cargo de prefeito os candidatos Motinha (coligação Mais Tempo para Muito Mais), Rafaela (MDB), Rodrigo Pomba (PSD) e Rogerião (Cidadania), que têm como vice, respectivamente, Alex Lambari, Priscila, Bia Felix e Fernando Violinha.

O município tem cerca de 5 mil eleitores, estando aptos a votar no domingo aqueles com domicílio eleitoral na cidade até 3 de fevereiro de 2021. Quem não compareceu à revisão biométrica do município em 2019 teve seu título de eleitor cancelado. Devido à pandemia, a Justiça Eleitoral suspendeu, apenas para permitir o voto nas eleições de 2020, o cancelamento do documento. Mas agora, nesse novo pleito, o título está novamente cancelado e não será possível votar.

Anhembi conta com três locais de votação e 19 seções eleitorais. O cartório da 41ª Zona Eleitoral – Conchas é o responsável pelas eleições da cidade.

Entenda o caso

O candidato mais votado nas eleições municipais de 15 de novembro de 2020, Miguel Machado (PSDB), teve seu registro de candidatura indeferido devido à prática de infração político-administrativa da Lei Orgânica Municipal de Anhembi, que o tornou inelegível de acordo com a Lei da Ficha Limpa (Lei 135/2010).

Dia da votação

No momento da votação, é necessário apresentar um documento de identificação oficial com foto. O e-Título também é válido como documento desde que o eleitor tenha realizado o cadastramento biométrico.

Protocolo sanitário

O horário de votação foi ampliado e será das 7 às 17h, com preferência para eleitores com 60 anos ou mais entre 7 e 10h. Deve ser observado o distanciamento social e é obrigatório o uso de máscara durante o tempo de permanência no local de votação. A identificação biométrica, por sua vez, está dispensada.

Demais regras sobre o pleito Anhembi constam da Resolução TRE-SP 557/21.