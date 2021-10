Avaré tem novo mutirão de vacinação contra a Covid no sábado, 2

Da Redação

Acontece no sábado, 2 de outubro, o Dia V da Vacinação, cujo foco é a aplicação de doses contra a Covid-19. A etapa inclui a dose adicional em idosos acima de 60 anos, faltosos e repescagem para quem já foi contemplado, mas ainda não tomou a vacina.

O Dia V ocorre das 8 às 16 horas nos quatro pontos de vacinação (confira os locais abaixo). A Secretaria Municipal da Saúde ressalta que é necessário respeitar o intervalo de seis meses entre a segunda dose e a dose adicional.

Profissionais de saúde do Pronto Socorro e do SAMU também recebem o reforço no sábado, 2.

Os demais profissionais da área recebem a dose extra a partir de segunda-feira, 4. É necessário comprovar vínculo por meio de carteira do conselho profissional, holerite, declaração ou diploma.

Também neste caso, o intervalo para receber a dose adicional é de seis meses desde a última aplicação.

Redução de intervalo

A Saúde lembra ainda que o intervalo entre a primeira e a segunda dose da Pfizer foi reduzido para 8 semanas (56 dias).

Quem pertence a esse grupo, portanto, deve aproveitar o Dia V para completar o esquema vacinal.

Locais de vacinação

Posto Vera Cruz (Rua Carmem Dias Faria, s/n);

Drive-thru no Parque Fernando Cruz Pimentel (Emapa);

Posto Brabância (Praça Armando de Paula Assis, s/n);

Posto Santa Elizabeth (Rua Saul Bertolacini, s/n).