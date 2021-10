Como se sair bem na entrevista de emprego?

O processo de entrevista é um momento de aprendizado

Da Redação

Quando chega o convite para uma entrevista de emprego é possível sentir a sensação de um momento decisivo na vida para o novo. O destaque e bom desempenho, podem resultar na mudança para um novo emprego, novos desafios, novas oportunidades, novo aprendizado e nova renda.

Mas antes, é necessário passar pelo processo de apresentação ao contratante, mostrando que, entre todos os concorrentes, você é a pessoa certa para a vaga com experiência, com todas as habilidades e competências para assumir o cargo oferecido.

Para ser bem-sucedido na entrevista de emprego é preciso saber expressar quem você é, deixe claro o motivo pelo qual quer concorrer a essa vaga, fale como você pode contribuir na empresa em questão e estar pronto para as diversas perguntas. Autoconhecimento é a chave para uma entrevista de sucesso. Respire fundo e confira as dicas do especialista em Recursos Humanos Amarildo Rodrigues, para apresentar todo o seu potencial nessa hora.

Como o candidato deve se preparar para as entrevistas?

1 – Se prepare com antecedência para a entrevista, realize pesquisas sobre a empresa, obtenha dados públicos sobre a cultura organizacional, produtos ou serviços e como a empresa atua no mercado;

2 – Tenha cuidado nas suas publicações nas mídias sociais, por mais que tente proteger sua privacidade, atualmente as empresas fazem uma ampla pesquisa sobre o que os candidatos publicam nas redes sociais;

3 – Seja para uma entrevista presencial ou remota, se vista de maneira apropriada, utilize uma roupa confortável com cores neutras e formas simples, procure algo que combine com sua área de atuação;

4 – Durante a entrevista, responda as perguntas de maneira objetiva e assertiva, jamais minta, responda as perguntas mais complicadas de maneira simples e lógica;

5 – Se lhe pedirem para falar um pouco sobre você, seja breve, fale sobre suas principais experiências, destacando as soluções que você criou para determinados problemas, por exemplo.

O que a empresa espera de um candidato no momento da entrevista?

6 – As empresas esperam que os candidatos, se apresentem como pessoas interessadas, proativas, resilientes e tolerantes. Pessoas com senso elevado, profissionalismo e ética;

7 – É essencial que os entrevistados apresentem resultados de determinadas situações ou tarefas realizadas, principalmente para quem já tem experiência profissional.

Quais dúvidas o entrevistado deve tirar no momento da entrevista?

8 – Elabore perguntas que demonstrem que você realizou uma pesquisa sobre a empresa, demonstrando o seu conhecimento pela vaga e pela empresa. Mas tome cuidado para não fazer perguntas redundantes;

9 – Por fim, lembre-se que o processo de entrevista é um momento de aprendizado, e mesmo que você esteja nervoso, aprenda com o processo para empreender melhorias nas próximas entrevistas. Pois de acordo com a gestão de pessoas estratégica a contratação de um bom profissional, passa pela contratação da pessoa certa para uma vaga.