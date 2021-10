Fazenda Lageado deve ser liberada ao público a partir de novembro

Encontro também selou parceria para reconstrução de ponte danificada

Da Redação

Inacessível desde a adoção de medidas restritivas devido a pandemia de Covid-19, a Fazenda Lageado deve reabrir ao público em novembro.

Possibilidade foi discutida em reunião ocorrida na sexta-feira, 1° de outubro, entre o prefeito Mário Pardini com a direção da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp e com o reitor da universidade, Pascoal Barretti.

A intenção é que gradativamente o espaço passe a receber a população que utiliza a fazenda para a prática esportiva ou momento de lazer.

Atualmente somente funcionários, pesquisadores e alunos podem entrar nas dependências da fazenda.

“Estamos tratando a reabertura da Fazenda Lageado para utilização da população durante práticas esportivas, como caminhada, corrida, ciclismo, dentre outras. Probabilidade grande de reabertura no próximo mês, de forma segura e ordenada”, escreveu o prefeito em sua rede social oficial.

Outro ponto abordado no encontro foi a reconstrução da ponte sobre o Ribeirão Lavapes que corta a fazenda e conecta as áreas de pesquisa e histórica, danificada com a chuva de 10 de fevereiro de 2020.

“Sagramos uma parceria para a reconstrução da ponte do Campus, que foi fragilizada após as chuvas de fevereiro de 2021. Ação essa que é fundamental para devolver a mobilidade a alunos e cidadãos que utilizam o local”, complementou Pardini.