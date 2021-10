Orquestra Filarmônica da Unesp de Botucatu retoma ensaios presenciais

Ensaios são coordenados pela maestrina Renata Cristina Ortiz de Villate

Da Redação

A Orquestra Filarmônica da Unesp de Botucatu (OFIBB) retomou na última quinta-feira, 23, os ensaios presenciais. Os músicos se reuniram no Espaço IB Eventos, seguindo todos os protocolos de segurança para evitar o contágio pelo novo coronavírus.

A atividade contou com a presença do diretor do IBB, professor Luiz Fernando Rolim de Almeida; do professor Mário de Oliveira Neto, coordenador geral da OFIBB e do professor Joel Mesa Hormaza, presidente do Comitê COVID-19 do IBB.

Os ensaios são coordenados pela maestrina Renata Cristina Ortiz de Villate, com apoio do coordenador pedagógico Fernando Ortiz de Villate.

“Os músicos estão muito animados para voltar aos ensaios e às apresentações. Estamos seguindo todos os protocolos de segurança e felizes com o retorno da música em nosso câmpus. Convido a todos que assistam as apresentações da OFIBB”, declara o professor Luiz Fernando Rolim de Almeida, diretor do IBB.

“Todos estão convidados a compor a nossa Orquestra. Todos estão convidados. O link para as inscrições está disponível nas redes sociais da OFIBB e também no site da Fundibio”, acrescenta o professor Mário de Oliveira Neto, coordenador geral da OFIBB.

“Essas atividades presenciais no IB foram programadas seguindo todos os protocolos de segurança vigentes, de modo que são oferecidas as condições de higiene e de distanciamento necessárias”, explica o professor Joel Mesa Hormaza, presidente do Comitê COVID-19 do IBB, lembrando que os integrantes da OFIBB estão imunizados com as duas doses da vacina contra a COVID-19.

A maestrina Renata Cristina Ortiz de Villate conta que estava com muita expectativa e ao mesmo tempo com incertezas, já que a pandemia fez com que alguns músicos tomassem caminhos diferentes. “Mas, quando deu as 17 horas da quinta-feira e vi começarem a chegar os carros e instrumentos, meu coração se encheu de alegria. Quando abaixei a batuta depois de quase 2 anos de silencio pude escultar o som da vontade de cada um de voltar a fazer música com seus companheiros. De poder estar vivos para levar esse amor a música para nosso público. Fomos Muito bem recebidos. Como maestrina uma lágrima desceu de ver a Orquestra quase completa no seu retorno, em um momento em que muitos outros projetos se encerraram. Na OFIBB estamos prontos para novos desafios”, garante.

Inscrições – Pessoas de qualquer idade, que toquem algum instrumento musical, estão convidadas a participar da OFIBB. Basta saber tocar e ler partituras, além de morar em Botucatu ou na região. Os ensaios são realizados todas as quintas-feiras, às 18h30, no Espaço IB Eventos, localizado no câmpus da Unesp em Rubião Júnior.

Vagas limitadas:

Oboe: 1 vaga

Clarinete: 1 vaga

Trombone: 2 vagas

Percussão: 1 vaga

Sax Alto: 1 vaga

Cordas (vagas para todos os naipes):

Violino

Viola Clássica

Violoncelo

Contrabaixo acústico

Acesse o link, veja os critérios e faça sua inscrição!