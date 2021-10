São Manuel receberá, dia 12, espetáculo que aborda a tradição caipira

Atores do Coletivo fazem uma intensa pesquisa regional em cada cidade que a apresentação se dará

Da Redação

Um caipira bem característico, que chega a lembrar o saudoso Mazzaropi, pode até ser algo bem familiar para quem mora no centro-oeste paulista. Porém, hoje em dia, essa figura tão tradicional disputa espaço com a modernidade, com os costumes da juventude e com o avanço cada vez mais rápido da tecnologia.

O caipira paulista traz consigo a cultura e a história de um dos estados mais importantes do Brasil, e manter viva essa identidade é fundamental para as novas gerações. Pensando em resgatar e transmitir esta riqueza cultural nos tempos modernos, o grupo teatral Coletivo Allegro traz para nossa região a peça “Um Dedo de Prosa”, que promete emocionar e encantar os espectadores com conversas que vão proporcionar uma viagem pelos trilhos das ferrovias e da produção cafeeira. Tendo como protagonistas os personagens Zé e Jacira, a obra irá dialogar com o público e evidenciar toda nossa cultura rica cultura caipira por meio da fala, da música sertaneja raiz e até mesmo pela comida.

Para tornar esta experiência ainda mais próxima, os atores do Coletivo fazem uma intensa pesquisa regional em cada cidade que a apresentação se dará, coletando histórias, causos e características peculiares de cada local. Esta ação permite que os artistas desenvolvam um roteiro específico para a cidade, provocando uma grande imersão na cultura e na representatividade destes municípios na história do estado. Além disso, o Coletivo também convidou músicos locais para embalar as apresentações com as músicas caipiras que fazem parte do espetáculo.

As apresentações do Coletivo Allegro acontecerão nos dias 9, 12 e 15 de outubro em Guaiçara, São Manuel e Agudos respectivamente, com o incentivo da Secretaria da Cultura Criativa do Estado de São Paulo por meio do PROAC (Projeto de Ação Cultura). E o palco destes espetáculos não poderia ser outro: cada uma das intervenções ocorrerá em praças tradicionais das cidades.

CIDADE: São Manuel

DATAS: 12 de Outubro

HORÁRIO: 17 hs

LOCAL: Praça Jardim Municipal

MÚSICO LOCAL CONVIDADO- Roda de Viola (Grupo Tradicional)