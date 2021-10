Casos de Covid-19 caem 46% na semana em Botucatu

Foram 60 registros do coronavírus na última semana

Da Redação

Botucatu registrou queda de 46% na identificação de novos casos de Covid-19, conforme dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde neste sábado, 2 de outubro. Foram 60 registros do coronavírus no período contabilizado a partir de 26 de setembro.

O valor mostra queda acentuada em comparação com o que houve entre 19 e 25 de setembro, quando ocorreu o registro de 111 novos casos, ou seja, 31% a menos do que no período anterior.

Botucatu tem 18.531 pessoas infectadas desde o início da pandemia. Até o momento, 13 moradores estão internados para tratamento em hospitais, com outros 41 estando em quarentena domiciliar obrigatória. A pandemia ainda matou 315 pessoas na Cidade.