Prefeitura de Pardinho anuncia abertura de concurso público

Interessados podem se inscrever de forma eletrônica a partir das 10h de 7 de outubro

Do PCI Concursos

A Prefeitura de Pardinho, por meio da empresa Conscam – Consalter e Camargo Assessoria e Consultoria, anuncia a realização de um novo Processo Seletivo, que tem por objetivo a formação de cadastro reserva destinado à contratação de profissionais, em regime CLT.

Há oportunidades disponíveis entre os seguintes cargos: Dentista; Professor II – Educação Artística; Professor I; Professor I; Professor II – Educação Física; Professor II – Língua Portuguesa; Professor II – História; Professor II – Matemática; e Professor II – Geografia.

Para concorrer a uma das chances ofertadas, é necessário que o candidato possua escolaridade em nível superior completo na respectiva área do cargo pleiteado. O profissional contratado ao cargo de dentista deverá exercer funções em jornadas de 20 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor de R$ 1.995,92. Entretanto, os professores deverão atuar em jornadas de 20 a 40 horas semanais, ressarcidas no valor de R$ 14,43 correspondente a cada hora-aula ministrada, acrescido de R$ 250,00 a título de vale-alimentação, além de cesta básica.

Procedimentos para participação

Os interessados em participar do Processo Seletivo, podem se inscrever de forma eletrônica a partir das 10h de 7 de outubro de 2021 até as 16h do dia 21 deste mesmo mês e ano, por meio do site da empresa Conscam. O pagamento da taxa no valor de R$ 45,00, deve ser efetuado até a o sai 22 de outubro de 2021.

Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova objetiva, na data prevista de 21 de novembro de 2021, às 9h. A prova terá duração máxima de duas horas e consistirá em 30 questões que envolvem as disciplinas de português, matemática, e conhecimentos específicos.

Vigência

De acordo com o edital de abertura, o Processo Seletivo terá validade durante um ano, contados a partir da data de publicação da homologação, com possiblidade de ser prorrogado por igual período.