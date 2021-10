Barragem do Rio Pardo: obras concentram construção das fundações de concreto

Ao todo, novo equipamento para abastecimento de água terá investimento de R$ 56,19 milhões

Da Redação

Prevista para ser entregue no segundo semestre de 2023, a represa do Rio Pardo passa por mais uma etapa crucial de sua construção. Nas últimas semanas, empresas contratadas para a obra concentram os trabalhos na injeção de tratamento das fundações da barragem de concreto e do vertedouro (estrutura que afere e controla a vazão de água) e também na execução da barragem de terra da margem direita.

A área total do empreendimento é de 280 hectares, sendo destes 130 destinados à área de proteção permanente. A barragem em si terá 566 metros de extensão, profundidade entre 15 a 20 metros e com capacidade para comportar 10 bilhões de litros d’agua, o equivalente a 3.600 piscinas olímpicas.

Com investimento de R$ 56,19 milhões- incluindo obras, gerenciamento e desapropriações-, a obra tem responsabilidade da Companhia Paulista de Saneamento Básico (Sabesp).