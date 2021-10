Pardinho retoma aulas presenciais nesta segunda (4)

No sábado, 2 de outubro, escolas passaram por trabalhos de limpeza

Alunos da rede municipal de ensino de Pardinho retornam nesta segunda-feira, 4 de outubro, às aulas presenciais após meses de sistema retomo devido a pandemia de Covid-19.

Na última semana série de eventos proporcionou capacitação capacitação adequação de professores e funcionários das escolas para o cumprimento dos protocolos sanitários.

No sábado, 2 de outubro, escolas passaram por trabalhos de limpeza a fim de garantir a segurança sanitária a comunidade acadêmica.

Nessa etapa os alunos de cada classe foram divididos em turmas, que irão alternar os dias de aula na escola, no decorrer do mês. Além disso as aulas remotas e as tarefas enviadas para as casas continuarão normalmente. E, os pais que optarem por não mandar o filho para escola, ainda assim serão cobrados das tarefas de casa.

Os pais devem verificar na secretaria da escola do seu os dias em que ele deverá frequentar as aulas presenciais e como deverá proceder.